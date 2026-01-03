LaLiga EA Sports: Girona se enfrentará a Mallorca por la fecha 18

Mallorca y Girona se miden en el estadio Mallorca Son Moix mañana a las 12:30 horas.

Mallorca y Girona se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Girona

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca terminó con un empate en 1 frente a Valencia en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 6 goles y sumó 7 a favor.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Atlético de Madrid. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 9.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Girona sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 14 Mallorca 18 17 4 6 7 -5 18 Girona 15 17 3 6 8 -18

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Rayo Vallecano: 11 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Athletic Bilbao: 17 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Osasuna: 10 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Espanyol: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Girona, según país