LaLiga EA Sports: Alavés recibirá a Real Oviedo por la fecha 18

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio el Mendi mañana a las 12:30 horas.

Alavés y Real Oviedo se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 18 de la Liga y se disputará en el estadio el Mendi.

Así llegan Alavés y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Osasuna. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. No pudo concretar ninguno de sus remates y ha recibido 6 en contra.

El local está en el décimo quinto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 15 Alavés 18 17 5 3 9 -6 19 Real Oviedo 11 17 2 5 10 -19

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Villarreal: 10 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Atlético de Madrid: 18 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Betis: 10 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Osasuna: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Real Oviedo, según país