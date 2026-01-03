LaLiga EA Sports: Alavés recibirá a Real Oviedo por la fecha 18

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio el Mendi mañana a las 12:30 horas.
Alavés y Real Oviedo se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 18 de la Liga y se disputará en el estadio el Mendi.
Así llegan Alavés y Real Oviedo
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Osasuna. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. No pudo concretar ninguno de sus remates y ha recibido 6 en contra.
El local está en el décimo quinto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|46
|18
|15
|1
|2
|31
|2
|Real Madrid
|42
|18
|13
|3
|2
|20
|3
|Atlético de Madrid
|37
|18
|11
|4
|3
|17
|15
|Alavés
|18
|17
|5
|3
|9
|-6
|19
|Real Oviedo
|11
|17
|2
|5
|10
|-19
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Villarreal: 10 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Atlético de Madrid: 18 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Betis: 10 de enero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Osasuna: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas