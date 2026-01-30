Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Se enfrentan Osasuna y Villarreal por la fecha 22

·

En la previa de Osasuna vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 31 de enero desde las 10:15 horas en el estadio el Sadar.

El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 10:15 horas, Villarreal visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Villarreal

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna ganó su último duelo ante Rayo Vallecano por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 6 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 41 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (13 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
4Villarreal4120132516
9Osasuna25217410-1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Celta: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Espanyol: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
