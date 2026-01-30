LaLiga EA Sports: Barcelona marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Elche y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero mañana a las 15:00 horas.

Desde las 15:00 horas, Elche y Barcelona se enfrentan mañana por la fecha 22 de la Liga en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Barcelona

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Levante. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Real Oviedo por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 24 puntos (5 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 52 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (17 PG - 1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 4 Villarreal 41 20 13 2 5 16 11 Elche 24 21 5 9 7 0

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Real Sociedad: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Osasuna: 13 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Mallorca: 7 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Girona: 16 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Barcelona, según país