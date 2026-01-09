Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Valencia se enfrentará ante Elche por la fecha 19

Valencia se enfrentará ante Elche por la fecha 19
Valencia se enfrentará ante Elche por la fecha 19
Nota IA

por Nota IA

·

Elche se mide ante Valencia en el estadio Mestalla mañana a las 14:00 horas.

Mañana desde las 14:00 horas, Valencia recibirá a Elche en el estadio Mestalla, por la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Valencia y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Celta. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 9 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche cayó derrotado 1 a 3 ante Villarreal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.

El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Valencia se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG - 7 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
9Elche22185761
18Valencia1618378-13

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Getafe: 18 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Espanyol: 24 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Sevilla: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Levante: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Elche, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Valencia Elche LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA