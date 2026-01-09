LaLiga EA Sports: Real Oviedo se concentra para salir del último lugar ante Betis

Últimas Noticias
Real Oviedo se concentra para salir del último lugar ante Betis
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Oviedo vs Betis. El duelo, a disputarse en el estadio Carlos Tartiere el sábado 10 de enero, comenzará a las 08:00 horas.

Real Oviedo recibe el próximo sábado 10 de enero a Betis por la fecha 19 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Betis

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Mendizorroza.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la jornada previa, Real Oviedo igualó 1-1 el juego ante Alavés. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega a este encuentro con una derrota ante Real Madrid por 1 a 5. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 10 goles y recibieron 10.

El local está en el vigésimo puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
6Betis28187746
20Real Oviedo12182610-19

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Osasuna: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Barcelona: 25 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Villarreal: 17 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Alavés: 25 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
