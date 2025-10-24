LaLiga EA Sports: Valencia y Villarreal se verán las caras en el derbi de la Comunitat

En la previa de Valencia vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Mestalla.
Por la fecha 10 de la Liga, Valencia y Villarreal se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio Mestalla.
Así llegan Valencia y Villarreal
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia viene de empatar ante Alavés por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 6 en el arco rival.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
El anterior partido jugado por Villarreal acabó en empate por 2-2 ante Betis. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|24
|9
|8
|0
|1
|11
|2
|Barcelona
|22
|9
|7
|1
|1
|14
|3
|Villarreal
|17
|9
|5
|2
|2
|6
|4
|Atlético de Madrid
|16
|9
|4
|4
|1
|6
|14
|Valencia
|9
|9
|2
|3
|4
|-4
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Real Madrid: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Betis: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Levante: 21 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Rayo Vallecano: 1 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Espanyol: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Mallorca: 22 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas