Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Auxerre enfrenta a Angers buscando salir del último puesto

Auxerre enfrenta a Angers buscando salir del último puesto
Auxerre enfrenta a Angers buscando salir del último puesto
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Angers y Auxerre, que se jugará el domingo 9 de noviembre desde las 11:15 horas en el estadio Raymond-Kopa. Dirige Abdelatif Kherradji.

Auxerre y Angers se enfrentarán en el estadio Raymond-Kopa el próximo domingo 9 de noviembre desde las 11:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Auxerre

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers viene de caer por 0 a 1 frente a Lille. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre perdió ante Olympique de Marsella por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 derrotas y 1 empate. Logró convertir 3 goles y le han encajado 9.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Angers se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 8 PP).

Abdelatif Kherradji fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG241173112
2Olympique de Marsella221171314
3Lens22117137
14Angers1011245-7
18Auxerre711218-10

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Nice: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Nantes: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Le Havre AC: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 13: vs Olympique Lyon: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Paris FC: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Metz: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Lille: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Stade Brestois: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Horario Angers y Auxerre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Angers Auxerre ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA