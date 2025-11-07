Liga de Francia: Olympique de Marsella busca subir a la cima del torneo

En la previa de Olympique de Marsella vs Stade Brestois, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 8 de noviembre desde las 11:00 horas en el estadio el Velodromo. El árbitro designado será Willy Delajod.

El próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, Stade Brestois visita a Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Stade Brestois

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella ganó su último duelo ante Auxerre por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 13 a favor.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Stade Brestois acabó en empate por 0-0 ante Olympique Lyon. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique de Marsella se quedó con la victoria por 4 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Willy Delajod.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 4 Lille 20 11 6 2 3 10 13 Stade Brestois 10 11 2 4 5 -4

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Nice: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toulouse: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lille: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Metz: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Horario Olympique de Marsella y Stade Brestois, según país