Liga de Francia: Auxerre luchará por vencer su racha negativa frente a Toulouse

Toulouse y Auxerre se enfrentan en el Stadium de Toulouse, con el arbitraje de Romain Lissorgue. El duelo se jugará el domingo 1 de febrero desde las 11:15 horas.

Así llegan Toulouse y Auxerre

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse ganó por 2-0 el juego pasado ante Stade Brestois. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre cayó 0 a 1 ante PSG. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Auxerre lo ganó por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 13 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Romain Lissorgue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 8 Toulouse 29 19 8 5 6 8 17 Auxerre 12 19 3 3 13 -15

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Angers: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Paris FC: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

