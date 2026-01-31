Liga de Francia: Auxerre luchará por vencer su racha negativa frente a Toulouse

Toulouse y Auxerre se enfrentan en el Stadium de Toulouse, con el arbitraje de Romain Lissorgue. El duelo se jugará el domingo 1 de febrero desde las 11:15 horas.
El juego entre Toulouse y Auxerre se disputará el próximo domingo 1 de febrero por la fecha 20 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas en el Stadium de Toulouse.
Así llegan Toulouse y Auxerre
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse ganó por 2-0 el juego pasado ante Stade Brestois. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 11.
Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1
Auxerre cayó 0 a 1 ante PSG. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Auxerre lo ganó por 1 a 0.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 13 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Romain Lissorgue.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|45
|19
|14
|3
|2
|26
|2
|Lens
|43
|19
|14
|1
|4
|17
|3
|Olympique de Marsella
|38
|19
|12
|2
|5
|24
|8
|Toulouse
|29
|19
|8
|5
|6
|8
|17
|Auxerre
|12
|19
|3
|3
|13
|-15
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Angers: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Paris FC: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Auxerre, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas