Liga de Francia: Por la fecha 20, Lorient recibirá a Nantes

Toda la previa del duelo entre Lorient y Nantes. El partido se jugará en el estadio Stade du Moustoir el sábado 31 de enero a las 13:00 horas. Será arbitrado por Bastien Dechepy.

El duelo entre Lorient y Nantes correspondiente a la fecha 20 se disputará en el estadio Stade du Moustoir desde las 13:00 horas, el sábado 31 de enero.

Así llegan Lorient y Nantes

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient venció 2-0 a Stade Rennes en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y 2 terminaron en empate. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

A Nantes no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 4 ante Nice. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 6 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 25 puntos (6 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (3 PG - 5 PE - 11 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Bastien Dechepy.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 9 Lorient 25 19 6 7 6 -5 16 Nantes 14 19 3 5 11 -16

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Stade Brestois: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Olympique Lyon: 7 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y Nantes, según país