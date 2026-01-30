Liga de Francia: Stade Rennes visita a Mónaco por la fecha 20

La previa del choque de Mónaco ante Stade Rennes, a disputarse en el estadio Stade Louis II mañana desde las 15:05 horas. El árbitro será Ruddy Buquet.

A partir de las 15:05 horas, Mónaco y Stade Rennes protagonizarán mañana su choque por la fecha 20 de la Ligue 1, en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Stade Rennes

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco sacó un empate por 0 en su visita a Le Havre AC.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de perder contra Lorient por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 6 goles y recibieron 9.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Stade Rennes con un marcador de 4-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG - 7 PE - 4 PP).

Ruddy Buquet será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 6 Stade Rennes 31 19 8 7 4 3 10 Mónaco 24 19 7 3 9 -5

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Nice: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Lens: 7 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Horario Mónaco y Stade Rennes, según país