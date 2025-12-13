Liga de Francia: Le Havre AC se enfrentará a Olympique Lyon por la fecha 16

Olympique Lyon y Le Havre AC se miden en el Groupama Stadium el domingo 14 de diciembre a las 09:00 horas y Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 16 de la Ligue 1, Le Havre AC y Olympique Lyon se enfrentan el domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas, en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Le Havre AC

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon no pudo ante Lorient en el Stade du Moustoir. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Le Havre AC finalizó con un empate 0-0 ante Paris FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 5 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique Lyon sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Marc Bollengier, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 5 Olympique Lyon 24 15 7 3 5 5 15 Le Havre AC 15 15 3 6 6 -8

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Mónaco: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

