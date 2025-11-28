Liga de Francia: PSG juega ante Mónaco para mantenerse en la punta

En la previa de Mónaco vs PSG, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 29 de noviembre desde las 11:00 horas en el estadio Stade Louis II. El árbitro designado será Clément Turpin.

El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, PSG visita a Mónaco en el estadio Stade Louis II, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Ligue 1.

Así llegan Mónaco y PSG

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco fue derrotado en el Roazhon Park frente a Stade Rennes por 1 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y perdido 2. Le convirtieron 12 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de vencer a Le Havre AC en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 3 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se quedó con la victoria por 4 a 1.

El anfitrión está en el octavo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (9 PG - 3 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Clément Turpin.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 4 Lille 23 13 7 2 4 10 8 Mónaco 20 13 6 2 5 0

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Horario Mónaco y PSG, según país