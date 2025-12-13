Liga de Francia: Lens no quiere soltar el liderato ante Nice

Nice se mide ante Lens en el estadio Stade Bollaert-Delelis el domingo 14 de diciembre a las 11:15 horas. El partido será supervisado por Willy Delajod.
A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 14 de diciembre, Nice visita a Lens en el estadio Stade Bollaert-Delelis, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Ligue 1.
Así llegan Lens y Nice
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens ganó el encuentro previo ante Nantes por 2-1. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 12 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice cayó derrotado 0 a 1 ante Angers. Necesitará anotar y sumar para salir de su racha negativa con 4 derrotas. En las últimas jornadas, le han convertido 12 goles y anotó 3 en el arco rival.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nice se impuso por 2 a 0.
El local se ubica puntero con 34 puntos (11 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 8 PP).
Willy Delajod es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|34
|15
|11
|1
|3
|13
|2
|PSG
|33
|15
|10
|3
|2
|20
|3
|Olympique de Marsella
|29
|15
|9
|2
|4
|20
|4
|Lille
|29
|15
|9
|2
|4
|12
|12
|Nice
|17
|15
|5
|2
|8
|-8
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 17: vs Toulouse: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 17: vs RC Strasbourg: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Toulouse: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Nantes: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Stade Brestois: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Horario Lens y Nice, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas