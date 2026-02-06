Liga de Francia: Lens quiere el liderato del torneo frente a Stade Rennes

Palpitamos la previa del choque entre Lens y Stade Rennes. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jérémie Pignard.
El cotejo entre Lens y Stade Rennes, por la fecha 21 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.
Así llegan Lens y Stade Rennes
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens logró un triunfo por 1-0 ante Le Havre AC. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes viene de caer derrotado 0 a 4 ante Mónaco. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 46 puntos (15 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (8 PG - 7 PE - 5 PP).
Jérémie Pignard es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|48
|20
|15
|3
|2
|27
|2
|Lens
|46
|20
|15
|1
|4
|18
|3
|Olympique de Marsella
|39
|20
|12
|3
|5
|24
|4
|Olympique Lyon
|39
|20
|12
|3
|5
|13
|6
|Stade Rennes
|31
|20
|8
|7
|5
|-1
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 22: vs Paris FC: 14 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Mónaco: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs RC Strasbourg: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 22: vs PSG: 13 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Auxerre: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Toulouse: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Horario Lens y Stade Rennes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas