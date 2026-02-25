Europa League: Estrella Roja se enfrenta ante la visita Lille por la llave 8

Estrella Roja y Lille se enfrentan en Marakana, con el arbitraje de Anthony Taylor. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.
Est. Roja busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en Marakana, mañana, desde las 12:45 horas.
Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 2 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Estrella Roja lo ganó por 0 a 1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Taylor.
Horario Estrella Roja y Lille, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
