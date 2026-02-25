Europa League: Estrella Roja se enfrenta ante la visita Lille por la llave 8

Estrella Roja y Lille se enfrentan en Marakana, con el arbitraje de Anthony Taylor. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 2 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Estrella Roja lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Taylor.

Horario Estrella Roja y Lille, según país