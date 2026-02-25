Europa League: Se enfrentan Viktoria Plzen y Panathinaikos por la llave 2

En la previa de Viktoria Plzen vs Panathinaikos, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:45 horas en el Sinobo Stadium. El árbitro designado será Donatas Rumsas.

Mañana, V. Plzen y Panathinaikos quieren asegurar su boleto a Octavos de final de la Europa League. El duelo tendrá como escenario el estadio Sinobo Stadium y dará comienzo a partir de las 12:45 horas.

El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 2 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Donatas Rumsas.

Horario Viktoria Plzen y Panathinaikos, según país