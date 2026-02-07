Liga de Francia: Por una nueva edición de "Le Classique", PSG recibe a Olympique de Marsella

PSG y Olympique de Marsella se miden en el estadio el Parque de los Príncipes mañana a las 14:45 horas y Willy Delajod es el elegido para dirigir el partido.

PSG y Olympique de Marsella se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Olympique de Marsella

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de ganar en su encuentro anterior a RC Strasbourg con un marcador de 2-1. El equipo local no conoce la derrota en los últimos 4 encuentros de la temporada actual. En esos cotejos, cosechó 11 goles a favor y 4 en su propia valla.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Olympique de Marsella finalizó con un empate 2-2 ante Paris FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 11 goles y le han encajado 7 tantos.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 48 puntos (15 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (12 PG - 3 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Willy Delajod, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 4 Olympique Lyon 39 20 12 3 5 13 5 Lille 33 21 10 3 8 4

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Stade Rennes: 13 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Metz: 21 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Le Havre AC: 28 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs RC Strasbourg: 14 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Stade Brestois: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Olympique Lyon: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

