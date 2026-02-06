Liga de Francia: Lorient quiere mantener su racha frente Stade Brestois

La previa del choque de Stade Brestois ante Lorient, a disputarse en el estadio Stade Francis-Le Blé el sábado 7 de febrero desde las 13:00 horas. El árbitro será Gael Angoula.
Stade Brestois recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 21 de la Ligue 1, el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 13:00 horas, en el estadio Stade Francis-Le Blé.
Así llegan Stade Brestois y Lorient
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois sacó un empate por 2 en su visita a Nice. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient viene de derrotar a Nantes con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 3 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 3.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (7 PG - 7 PE - 6 PP).
Gael Angoula será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|48
|20
|15
|3
|2
|27
|2
|Lens
|46
|20
|15
|1
|4
|18
|3
|Olympique de Marsella
|39
|20
|12
|3
|5
|24
|9
|Lorient
|28
|20
|7
|7
|6
|-4
|12
|Stade Brestois
|23
|20
|6
|5
|9
|-7
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 22: vs Lille: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Olympique de Marsella: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Metz: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 22: vs Angers: 15 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Nice: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Auxerre: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Lorient, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas