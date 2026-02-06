Liga de Francia: Lorient quiere mantener su racha frente Stade Brestois

La previa del choque de Stade Brestois ante Lorient, a disputarse en el estadio Stade Francis-Le Blé el sábado 7 de febrero desde las 13:00 horas. El árbitro será Gael Angoula.

Stade Brestois recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 21 de la Ligue 1, el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 13:00 horas, en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Lorient

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois sacó un empate por 2 en su visita a Nice. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de derrotar a Nantes con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 3 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 3.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (7 PG - 7 PE - 6 PP).

Gael Angoula será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 9 Lorient 28 20 7 7 6 -4 12 Stade Brestois 23 20 6 5 9 -7

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Lille: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Olympique de Marsella: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Metz: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Angers: 15 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Nice: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Auxerre: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Brestois y Lorient, según país