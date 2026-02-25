Últimas Noticias
Europa League: Ludogorets visita a Ferencváros por la llave 1

La previa del choque de Ferencváros ante Ludogorets, a disputarse en el estadio Groupama Aréna mañana desde las 12:45 horas. El árbitro será Chris Kavanagh.

Mañana es la revancha entre Ludogorets, que triunfó 2 a 1 en la ida, y Ferencváros, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave 1 de la Europa League y se juega a las 12:45 horas en el estadio Groupama Aréna.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y el marcador favoreció a Ludogorets con un marcador de 2-1.

Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Ferencváros y Ludogorets, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
