Liga de Francia: Metz enfrenta a Angers buscando salir del fondo

Palpitamos la previa del choque entre Angers y Metz. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Benoît Millot.

El cotejo entre Angers y Metz, por la fecha 20 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 11:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.

Así llegan Angers y Metz

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers viene de un resultado igualado, 0-0, ante Paris FC. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz viene de caer derrotado 2 a 5 ante Olympique Lyon. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 14 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 23 puntos (6 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 13 PP).

Benoît Millot es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 11 Angers 23 19 6 5 8 -5 18 Metz 12 19 3 3 13 -24

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Toulouse: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Lille: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Horario Angers y Metz, según país