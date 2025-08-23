Liga de Francia: Toulouse se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 2

Stade Brestois se mide ante Toulouse en el Stadium de Toulouse el domingo 24 de agosto a las 10:15 horas. El partido será supervisado por Benoît Millot.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 10:15 horas el próximo domingo 24 de agosto, Stade Brestois visita a Toulouse en el Stadium de Toulouse, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.

Así llegan Toulouse y Stade Brestois

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse ganó el encuentro previo ante Nice por 1-0.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Stade Brestois y Lille, con un marcador 3-3..

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Brestois se impuso por 2 a 4.

El local se ubica en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PE).

Benoît Millot es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 3 1 1 0 0 2 2 PSG 3 1 1 0 0 1 3 RC Strasbourg 3 1 1 0 0 1 5 Toulouse 3 1 1 0 0 1 10 Stade Brestois 1 1 0 1 0 0

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs PSG: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Lens: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Toulouse y Stade Brestois, según país