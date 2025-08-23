Últimas Noticias
Liga de Francia: Toulouse se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 2

Toulouse se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 2
Toulouse se enfrentará ante Stade Brestois por la fecha 2
Stade Brestois se mide ante Toulouse en el Stadium de Toulouse el domingo 24 de agosto a las 10:15 horas. El partido será supervisado por Benoît Millot.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 10:15 horas el próximo domingo 24 de agosto, Stade Brestois visita a Toulouse en el Stadium de Toulouse, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.

Así llegan Toulouse y Stade Brestois

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse ganó el encuentro previo ante Nice por 1-0.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Stade Brestois y Lille, con un marcador 3-3..

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Brestois se impuso por 2 a 4.

El local se ubica en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PE).

Benoît Millot es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Mónaco311002
2PSG311001
3RC Strasbourg311001
5Toulouse311001
10Stade Brestois110100

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs PSG: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Lens: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Stade Brestois, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

