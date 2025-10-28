Liga de Francia: Mónaco busca derrotar a Nantes para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nantes vs Mónaco. El duelo, a disputarse en el estadio el Stade de la Beaujoire mañana, comenzará a las 15:05 horas y será dirigido por Jérôme Brisard.

Nantes y Mónaco se enfrentan mañana, a partir de las 15:05 horas, en el estadio el Stade de la Beaujoire. El partido corresponde a la fecha 10 de la Ligue 1.

Así llegan Nantes y Mónaco

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes sacó un triunfo frente a Paris FC, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos empatados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Toulouse. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 8 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco fue el ganador por 7 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jérôme Brisard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 6 Mónaco 17 9 5 2 2 5 13 Nantes 9 9 2 3 4 -3

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Metz: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Le Havre AC: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lorient: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Olympique Lyon: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lens: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Paris FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Nantes y Mónaco, según país