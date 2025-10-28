Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Toulouse se enfrenta ante la visita Stade Rennes por la fecha 10

Toulouse se enfrenta ante la visita Stade Rennes por la fecha 10
Toulouse se enfrenta ante la visita Stade Rennes por la fecha 10
Nota IA

por Nota IA

·

Toulouse y Stade Rennes se enfrentan en el Stadium de Toulouse, con el arbitraje de Clément Turpin. El duelo se jugará mañana desde las 15:05 horas.

Toulouse se enfrenta mañana ante Stade Rennes para disputar el partido por la fecha 10, en el Stadium de Toulouse, desde las 15:05 horas.

Así llegan Toulouse y Stade Rennes

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse busca levantarse de su derrota ante Mónaco en el Stade Louis II. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes cayó 1 a 2 ante Nice. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 7 tantos y sus oponentes le han convertido 8 en esos partidos.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Toulouse lo ganó por 2 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 5 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Clément Turpin.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG20962111
2Lens1996126
3Olympique de Marsella18960313
9Toulouse1394142
10Stade Rennes119252-2

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 11: vs Le Havre AC: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lorient: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Angers: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 11: vs RC Strasbourg: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Paris FC: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Mónaco: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Metz: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs PSG: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
Horario Toulouse y Stade Rennes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
  • Colombia y Perú: 15:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
  • Venezuela: 16:05 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Toulouse Stade Rennes ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA