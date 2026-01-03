Liga de Francia: Le Havre AC y Angers se encuentran en la fecha 17

Todo lo que tienes que saber en la previa de Le Havre AC vs Angers. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Océane mañana, comenzará a las 11:15 horas y será dirigido por Hakim Ben El Hadj.

Le Havre AC y Angers se enfrentan mañana, a partir de las 11:15 horas, en el estadio Stade Océane. El partido corresponde a la fecha 17 de la Ligue 1.

Así llegan Le Havre AC y Angers

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC cayó 0 a 1 ante Olympique Lyon en el Groupama Stadium. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Nantes. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 3 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Hakim Ben El Hadj.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 10 Angers 22 16 6 4 6 -1 15 Le Havre AC 15 16 3 6 7 -9

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Paris FC: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Angers, según país