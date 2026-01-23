Últimas Noticias
Liga de Francia: Mónaco busca cortar su racha negativa ante Le Havre AC

Mónaco busca cortar su racha negativa ante Le Havre AC
Mónaco busca cortar su racha negativa ante Le Havre AC
Palpitamos la previa del choque entre Le Havre AC y Mónaco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marc Bollengier.

Le Havre AC ejercerá mañana la localía ante Mónaco, desde las 13:00 horas y en el marco de la fecha 19 de la Ligue 1.

Así llegan Le Havre AC y Mónaco

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Stade Rennes. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de caer derrotado 1 a 3 ante Lorient. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Mónaco quien ganó 3 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 9 PP).

Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens4318141319
2PSG4218133225
3Olympique de Marsella3518112522
9Mónaco2318729-5
14Le Havre AC1918477-8

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs RC Strasbourg: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nice: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas
