Liga de Francia: Mónaco busca cortar su racha negativa ante Le Havre AC

Palpitamos la previa del choque entre Le Havre AC y Mónaco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marc Bollengier.
Le Havre AC ejercerá mañana la localía ante Mónaco, desde las 13:00 horas y en el marco de la fecha 19 de la Ligue 1.
Así llegan Le Havre AC y Mónaco
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Stade Rennes. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco viene de caer derrotado 1 a 3 ante Lorient. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Mónaco quien ganó 3 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 9 PP).
Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|43
|18
|14
|1
|3
|19
|2
|PSG
|42
|18
|13
|3
|2
|25
|3
|Olympique de Marsella
|35
|18
|11
|2
|5
|22
|9
|Mónaco
|23
|18
|7
|2
|9
|-5
|14
|Le Havre AC
|19
|18
|4
|7
|7
|-8
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs RC Strasbourg: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Nice: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas