Liga de Francia: Mónaco busca cortar su racha negativa ante Le Havre AC

Palpitamos la previa del choque entre Le Havre AC y Mónaco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marc Bollengier.

Le Havre AC ejercerá mañana la localía ante Mónaco, desde las 13:00 horas y en el marco de la fecha 19 de la Ligue 1.

Así llegan Le Havre AC y Mónaco

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Stade Rennes. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de caer derrotado 1 a 3 ante Lorient. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Mónaco quien ganó 3 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 9 PP).

Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 43 18 14 1 3 19 2 PSG 42 18 13 3 2 25 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 9 Mónaco 23 18 7 2 9 -5 14 Le Havre AC 19 18 4 7 7 -8

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs RC Strasbourg: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nice: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Mónaco, según país