Liga de Francia: Por la fecha 10 se enfrentarán Le Havre AC y Stade Brestois

Todos los detalles de la previa del partido entre Le Havre AC y Stade Brestois, que se jugará mañana desde las 13:00 horas en el estadio Stade Océane. Dirige Benoît Millot.

Le Havre AC aguarda mañana la visita de Stade Brestois, para jugar el partido por la fecha 10 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas.

Así llegan Le Havre AC y Stade Brestois

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC venció por 1-0 a Auxerre. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 3 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 9 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois perdió ante PSG por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 empates. Logró convertir 9 goles y le han encajado 7.

La visita lleva 4 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Brestois se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 4 PP).

Benoît Millot fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 12 Stade Brestois 9 9 2 3 4 -3 14 Le Havre AC 9 9 2 3 4 -5

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Toulouse: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nantes: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs PSG: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Olympique Lyon: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique de Marsella: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Metz: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Le Havre AC y Stade Brestois, según país