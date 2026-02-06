Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Real Oviedo se enfrenta ante Rayo Vallecano con la ilusión de salir del fondo la tabla

Real Oviedo se enfrenta ante Rayo Vallecano con la ilusión de salir del fondo la tabla
Real Oviedo se enfrenta ante Rayo Vallecano con la ilusión de salir del fondo la tabla
Nota IA

por Nota IA

·

Rayo Vallecano y Real Oviedo se enfrentan en el Estadio de Vallecas. El duelo se jugará el sábado 7 de febrero desde las 08:00 horas.

El juego entre Rayo Vallecano y Real Oviedo se disputará el próximo sábado 7 de febrero por la fecha 23 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Oviedo derrotó 1-0 a Girona. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 8 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 22 puntos (5 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
18Rayo Vallecano22225710-12
20Real Oviedo16223712-22

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Betis: 21 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: 15 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Real Sociedad: 21 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Rayo Vallecano Real Oviedo LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA