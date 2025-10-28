Liga de Francia: PSG enfrenta a Lorient para seguir en la punta

La previa del choque de Lorient ante PSG, a disputarse en el estadio Stade du Moustoir mañana desde las 13:00 horas. El árbitro será Willy Delajod.

A partir de las 13:00 horas, Lorient y PSG protagonizarán mañana su choque por la fecha 10 de la Ligue 1, en el estadio Stade du Moustoir.

Así llegan Lorient y PSG

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Angers. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de derrotar a Stade Brestois con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 9 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-4.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (6 PG - 2 PE - 1 PP).

Willy Delajod será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 4 Olympique Lyon 18 9 6 0 3 4 16 Lorient 8 9 2 2 5 -9

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Olympique Lyon: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Nice: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Horario Lorient y PSG, según país