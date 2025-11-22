Liga de Francia: Por la fecha 13 se enfrentarán Lille y Paris FC

Todos los detalles de la previa del partido entre Lille y Paris FC, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy. Dirige Benoît Millot.

Lille aguarda mañana la visita de Paris FC, para jugar el partido por la fecha 13 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Lille y Paris FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille viene de caer por 0 a 2 frente a RC Strasbourg. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC perdió ante Stade Rennes por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 6 PP).

Benoît Millot fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 2 PSG 27 12 8 3 1 13 3 Lens 25 12 8 1 3 10 5 Lille 20 12 6 2 4 8 11 Paris FC 14 12 4 2 6 -3

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Le Havre AC: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Olympique de Marsella: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Horario Lille y Paris FC, según país