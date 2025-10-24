Liga de Francia: PSG quiere el liderato del torneo frente a Stade Brestois

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Stade Brestois y PSG. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jérémie Pignard.

El cotejo entre Stade Brestois y PSG, por la fecha 9 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y PSG

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de un resultado igualado, 3-3, ante Lorient. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 10 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de empatar 3-3 ante RC Strasbourg. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 5 tantos.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue PSG quien ganó 2 a 5.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 1 PP).

Jérémie Pignard es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Olympique de Marsella18860214
2PSG1785218
3RC Strasbourg1685127
4Lens1685125
12Stade Brestois982330

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 10: vs Le Havre AC: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Olympique Lyon: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Olympique de Marsella: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Metz: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 10: vs Lorient: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Nice: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
Horario Stade Brestois y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

