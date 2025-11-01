Últimas Noticias
Liga de Francia: Se enfrentan Lille y Angers por la fecha 11

En la previa de Lille vs Angers, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 2 de noviembre desde las 11:15 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy. El árbitro designado será Jérôme Brisard.

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 11:15 horas, Angers visita a Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Ligue 1.

Así llegan Lille y Angers

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille fue derrotado en el Allianz Riviera frente a Nice por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Angers acabó en empate por 2-2 ante Olympique de Marsella. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lille se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jérôme Brisard.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG211063111
2Mónaco20106227
3Olympique de Marsella191061313
7Lille17105239
13Angers1010244-6

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 12: vs RC Strasbourg: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Paris FC: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Le Havre AC: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Olympique de Marsella: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Nice: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Nantes: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Lille y Angers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

Lille Angers ligue 1

