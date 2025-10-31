Liga de Francia: PSG marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre PSG y Nice. El partido se jugará en el estadio el Parque de los Príncipes el sábado 1 de noviembre a las 11:00 horas.

El duelo entre PSG y Nice correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio el Parque de los Príncipes desde las 11:00 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan PSG y Nice

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

En su visita anterior, PSG empató por 1 con Lorient. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 10 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice venció en casa a Lille por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Nice.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 21 puntos (6 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 21 10 6 3 1 11 2 Mónaco 20 10 6 2 2 7 3 Olympique de Marsella 19 10 6 1 3 13 4 RC Strasbourg 19 10 6 1 3 9 8 Nice 17 10 5 2 3 1

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Metz: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique de Marsella: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lorient: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Angers: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lens: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

