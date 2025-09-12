Liga MX: León visita a Tigres por la fecha 8

La previa del choque de Tigres ante León, a disputarse en el estadio el Volcán mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Daniel Quintero Huitrón.

A partir de las 20:00 horas, Tigres y León protagonizarán mañana su choque por la fecha 8 de la Liga MX, en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y León

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres viene de vencer a Santos Laguna con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 15.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León viene de derrotar a Querétaro con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 8 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a León con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 3 PP).

Daniel Quintero Huitrón será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 17 7 5 2 0 9 3 Cruz Azul 17 7 5 2 0 7 4 Tigres 13 6 4 1 1 8 9 León 10 7 3 1 3 -1

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 1: vs Chivas: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Querétaro: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cruz Azul: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Tijuana: 20 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mazatlán: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toluca FC: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Santos Laguna: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

