Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026: "Es uno de los mayores privilegios"

Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes que se celebrará del 12 al 23 de mayo este 2026. Fue la propia organización que confirmó este jueves que entregará el galardón al director neozelandés de la exitosa trilogía El señor de los anillos durante la ceremonia de apertura de la edición 79 del emblemático evento de cine en Francia.

Es así como Jackson, quien viene trabajando en la nueva película El señor de los anillos: la caza de Gollum, se suma a la lista de anteriores ganadores de la Palma honorífica de Cannes como: Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro, Tom Cruise, entre otros.

Según informó Variety, el festival de Cannes entregará este reconocimiento a Peter Jackson "para celebrar al director por un trabajo que combina éxitos de taquilla de Hollywood y cine de autor con 'una visión artística extraordinaria y audacia tecnológica'".

Asimismo, el propio Jackson, ganador de tres premios Oscar, agradeció que Cannes 2026 pueda reconocer su trabajo como director, productor y guionista.

"Ser honrado con una Palma de Oro honoraria en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera. Cannes ha sido una parte importante de mi trayectoria cinematográfica", declaró el director al enterarse de dicho reconocimiento.