Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026: "Es uno de los mayores privilegios"

El cineasta Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes 2026.
| Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El director de la exitosa trilogía El señor de los anillos recibirá el galardón en el Festival de Cannes, sumándose a otros ganadores como Meryl Streep, Robert De Niro y Tom Cruise.

Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes que se celebrará del 12 al 23 de mayo este 2026. Fue la propia organización que confirmó este jueves que entregará el galardón al director neozelandés de la exitosa trilogía El señor de los anillos durante la ceremonia de apertura de la edición 79 del emblemático evento de cine en Francia.

Es así como Jackson, quien viene trabajando en la nueva película El señor de los anillos: la caza de Gollum, se suma a la lista de anteriores ganadores de la Palma honorífica de Cannes como: Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro, Tom Cruise, entre otros.

Según informó Variety, el festival de Cannes entregará este reconocimiento a Peter Jackson "para celebrar al director por un trabajo que combina éxitos de taquilla de Hollywood y cine de autor con 'una visión artística extraordinaria y audacia tecnológica'".

Asimismo, el propio Jackson, ganador de tres premios Oscar, agradeció que Cannes 2026 pueda reconocer su trabajo como director, productor y guionista.

"Ser honrado con una Palma de Oro honoraria en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera. Cannes ha sido una parte importante de mi trayectoria cinematográfica", declaró el director al enterarse de dicho reconocimiento.

Peter Jackson es director, productor y coguionista de la trilogía 'El señor de los anillos'.
| Fuente: New Line Cinema

Peter Jackson y sus presentaciones en el Festival de Cannes

Peter Jackson recordó sus primeras presentaciones el Festival de Cine de Cannes. La primera vez fue en 1988 con su recordado filme de culto neozelandés Bad taste (Mal gusto). "Fue mi primera película", acotó.

En mayo del 2001, el cineasta proyectó en Cannes, durante 26 minutos de metraje, la película El señor de los anillos: la comunidad del anillo. Esto, meses antes de su estreno mundial el cual fue un éxito a nivel de taquilla logrando buenos comentarios en la crítica.

"Ambos hitos fueron importantes en mi carrera. Este festival siempre ha celebrado el cine audaz y visionario, y estoy inmensamente agradecido al Festival de Cannes por ser reconocido entre los cineastas y artistas cuyo trabajo sigue inspirándome", expresó Jackson.

Por otro lado, la presidenta de Cannes, Iris Knobloch, resaltó que la edición del festival está orgullosa de poder celebrar al cineasta de 64 años quien tiene "creatividad ilimitada que ha aportado prestigio al género de la fantasía heroica".

En esa misma línea, Thierry Frémaux, director de Cannes mencionó: "Hay claramente un antes y un después de Peter Jackson. El cine desbordante es su sello distintivo, y su arte integral del entretenimiento es particularmente ambicioso”.

“Peter Jackson no solo es un gran técnico; es sobre todo un narrador formidable. Y un artista impredecible: ¿cuál será su próximo universo?”, agregó.

Peter Jackson es ganador de tres premios Óscar, un Globo de Oro y tres BAFTA.
| Fuente: Facebook (Peter Jackson)

¿Quién es Peter Jackson?

Peter Robert Jackson es un director, guionista y productor de cine neozelandés. Nació en Wellington el 31 de octubre de 1961. Desde muy joven tuvo clara su meta de ser director de cine por lo que empezó a usar la cámara de video que le regalaron sus padres.

La primera película en su carrera como director fue el filme de gore Bad Taste (Mal gusto) donde él también actúa. El filme ganó gran notoriedad en Cannes lo que le permitió acceder al mundo de Hollywood.

No obstante, su mayor éxito fue con la trilogía El señor de los anillos con las películas: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey.

De igual manera, realzó la precuela de estas películas en otra trilogía conformado por: El hobbit: un viaje inesperado (2012), La desolación de Smaug (2013) y La batalla de los cinco ejércitos (2014).

A lo largo de su carrera, ganó tres premios Óscar, un Globo de Oro y tres premios BAFTA. En el 2013, fue nombrado miembros de la prestigiosa Orden de Nueva Zelanda.

Otras de sus películas son: King Kong, Braindead y Conoce a los Feebles. Recientemente, se dedicó a documentales como: Ellos no envejecerán y The Beatles: Get Back.  

