José Jerí regresó al Congreso y retomó sus funciones parlamentarias tras ser censurado

José Jerí retoma sus funciones como congresista.
José Jerí retoma sus funciones como congresista. | Fuente: CONGRESO
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El expresidente José Jerí retomó sus actividades parlamentarias en el Congreso de la República, pero no brindó declaraciones a la prensa.

Congreso
00:00 · 02:31

Luego de ser censurado, el expresidente interino de la República José Jerí retomó sus labores parlamentarias este jueves, en el inicio de la última legislatura del Parlamento del periodo 2021-2026

RPP pudo conocer que el congresista ingresó a pocos minutos de la diez de la mañana, previo al inicio de la primera sesión parlamentaria.

José Jerí saludó a sus colegas y miembros del staff, pero no brindó declaraciones a los medios de comunicación.

El expresidente estuvo rodeado de congresistas de Somos Perú, como fue el caso del parlamentario Luis Cordero Jon Tay.

José Jerí retoma sus funciones como congresista tras ser censurado
José Jerí retoma sus funciones como congresista tras ser censurado | Fuente: RPP

Censurado por el Congreso

Como se recuerda, el pasado 17 de febrero, José Jerí fue censurado por el Congreso y dejó de ser presidente de la República.

En un pleno extraordinario, se aprobaron las siete mociones de censura contra el entonces mandatario, luego que se aceptara una cuestión de orden, para que se pasara directamente a la votación, sin necesidad de debate.

Posteriormente, mediante una nueva votación, el Parlamento eligió a José María Balcázar como nuevo presidente interino de la República (se impuso con 64 votos, frente a los 46 obtenidos por María del Carmen Alva).

El expresidente José Jerí terminó su gestión con un nivel de desaprobación de casi 60 %, según reveló la más reciente encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP.

