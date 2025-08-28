Liga MX: Mazatlán se enfrentará a FC Juárez por la fecha 7

FC Juárez y Mazatlán se miden en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana a las 20:00 horas y Luis Santander Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

FC Juárez y Mazatlán se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Así llegan FC Juárez y Mazatlán

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez viene de ganar en su encuentro anterior a Santos Laguna con un marcador de 2-1. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

En la fecha pasada, Mazatlán finalizó con un empate 2-2 ante Tigres. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 9 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el octavo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Luis Santander Aguirre, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 15 6 5 0 1 6 2 Club América 14 6 4 2 0 7 3 Cruz Azul 14 6 4 2 0 6 8 FC Juárez 8 6 2 2 2 -1 12 Mazatlán 6 6 1 3 2 -1

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Necaxa: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cruz Azul: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pumas UNAM: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs León: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlas: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Pumas UNAM: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlas: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toluca FC: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Horario FC Juárez y Mazatlán, según país