Liga MX: Puebla saldrá a buscar los puntos ante Necaxa para salir del fondo de la tabla

Puebla se mide ante Necaxa en el estadio Victoria mañana a las 20:00 horas. El partido será supervisado por Jorge Camacho Peregrina.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 20:00 horas, Necaxa recibirá a Puebla en el estadio Victoria, por la fecha 9 de la Liga MX.

Así llegan Necaxa y Puebla

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa llega con resultado de empate, 1-1, ante FC Juárez. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla cayó derrotado 1 a 3 ante Toluca FC. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 3 goles y recibió 16.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 6 PP).

Jorge Camacho Peregrina es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 21 8 7 0 1 9 2 Cruz Azul 20 8 6 2 0 8 3 Club América 17 8 5 2 1 8 16 Necaxa 6 8 1 3 4 -7 18 Puebla 4 8 1 1 6 -14

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Chivas: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlas: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pachuca: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigres: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Pachuca: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Chivas: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Querétaro: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tijuana: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Club América: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Necaxa y Puebla, según país