Liga MX: Puebla enfrenta a Club América buscando salir del último puesto

Todos los detalles de la previa del partido entre Club América y Puebla, que se jugará mañana desde las 20:00 horas en el estadio Azulgrana.

Club América aguarda mañana la visita de Puebla, para jugar el partido por la fecha 14 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Club América y Puebla

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América viene de caer por 1 a 2 frente a Cruz Azul. Ha ganado 3 y empatado 1 de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 11 en el arco contrario.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla viene de un triunfo 4 a 3 frente a Tijuana. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 11 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Club América se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 27 puntos (8 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 31 13 10 1 2 23 2 Cruz Azul 28 13 8 4 1 8 3 Club América 27 13 8 3 2 14 4 CF Monterrey 27 13 8 3 2 6 18 Puebla 8 13 2 2 9 -18

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs Mazatlán: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs León: 2 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 15: vs FC Juárez: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cruz Azul: 1 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs León: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Club América y Puebla, según país