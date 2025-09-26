Liga MX: Por la fecha 11, Atlas recibirá a Necaxa

Toda la previa del duelo entre Atlas y Necaxa. El partido se jugará en el estadio Jalisco mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Víctor Cáceres Hernández.

Desde las 18:00 horas, Atlas y Necaxa se enfrentan mañana por la fecha 11 de la Liga MX en el estadio Jalisco.

Así llegan Atlas y Necaxa

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Tigres. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

A Necaxa no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Chivas. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 10 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Necaxa.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 7 puntos (1 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Víctor Cáceres Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 24 10 7 3 0 9 2 Toluca FC 22 10 7 1 2 15 3 CF Monterrey 22 10 7 1 2 5 14 Necaxa 9 10 2 3 5 -8 17 Atlas 7 10 1 4 5 -9

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 12: vs FC Juárez: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs León: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Chivas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Toluca FC: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 12: vs Pachuca: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigres: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Santos Laguna: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

