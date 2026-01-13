Liga MX: Querétaro y Tijuana se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Querétaro y Tijuana. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Karen Hernández Andrade.
Querétaro ejercerá mañana la localía ante Tijuana, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 2 del Clausura.
Así llegan Querétaro y Tijuana
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura
Querétaro viene de un resultado igualado, 1-1, ante Pumas UNAM.
Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura
Tijuana viene de empatar 0-0 ante Club América..
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Tijuana quien ganó 1 a 0.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo primer lugar en el campeonato (1 PE).
Karen Hernández Andrade es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Necaxa
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|Chivas
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Tigres
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|8
|Querétaro
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|11
|Tijuana
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 3: vs Chivas: 17 de enero - 20:07 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Pachuca: 1 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs León: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs FC Juárez: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 3: vs Atl. de San Luis: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs CF Monterrey: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Puebla: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Toluca FC: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Mazatlán: 23 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
Horario Querétaro y Tijuana, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas