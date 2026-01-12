Liga MX: Necaxa recibirá a CF Monterrey por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Necaxa vs CF Monterrey, que se enfrentarán en el estadio Victoria mañana a las 20:00 horas.
Necaxa y CF Monterrey se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 del Clausura y se disputará en el estadio Victoria.
Así llegan Necaxa y CF Monterrey
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Toluca FC.
Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura
Necaxa derrotó por 3 a 1 a Santos Laguna en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura
CF Monterrey viene de caer en su estadio ante Toluca FC por 0 a 1.
La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y CF Monterrey resultó vencedor por 3 a 0.
El local está puntero con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Necaxa
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|Chivas
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Tigres
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|FC Juárez
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|15
|CF Monterrey
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 3: vs Atlas: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Club América: 1 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Atl. de San Luis: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs FC Juárez: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Toluca FC: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 3: vs Mazatlán: 17 de enero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Tijuana: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Club América: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs León: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Pumas UNAM: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Horario Necaxa y CF Monterrey, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas