Liga MX: Necaxa recibirá a CF Monterrey por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Necaxa vs CF Monterrey, que se enfrentarán en el estadio Victoria mañana a las 20:00 horas.

Necaxa y CF Monterrey se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 del Clausura y se disputará en el estadio Victoria.

Así llegan Necaxa y CF Monterrey

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Toluca FC.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa derrotó por 3 a 1 a Santos Laguna en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

CF Monterrey viene de caer en su estadio ante Toluca FC por 0 a 1.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y CF Monterrey resultó vencedor por 3 a 0.

El local está puntero con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Necaxa 3 1 1 0 0 2 2 Chivas 3 1 1 0 0 2 3 Tigres 3 1 1 0 0 1 4 FC Juárez 3 1 1 0 0 1 15 CF Monterrey 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Atlas: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Club América: 1 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atl. de San Luis: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Juárez: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Toluca FC: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Mazatlán: 17 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tijuana: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Club América: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs León: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pumas UNAM: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Horario Necaxa y CF Monterrey, según país