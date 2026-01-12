Liga MX: León se enfrentará a Pachuca por la fecha 2

Pachuca y León se miden en el estadio Hidalgo mañana a las 20:06 horas.

Pachuca y León se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura, a partir de las 20:06 horas en el estadio Hidalgo.

Así llegan Pachuca y León

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca no pudo ante Chivas en el Akron.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León venció 2-1 a Cruz Azul en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Necaxa 3 1 1 0 0 2 2 Chivas 3 1 1 0 0 2 3 Tigres 3 1 1 0 0 1 5 León 3 1 1 0 0 1 18 Pachuca 0 1 0 0 1 -2

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Club América: 18 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Querétaro: 1 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs FC Juárez: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlas: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigres: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Pumas UNAM: 18 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Tigres: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Querétaro: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs CF Monterrey: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Santos Laguna: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario Pachuca y León, según país