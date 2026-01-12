Últimas Noticias
Liga MX: Chivas visita a FC Juárez por la fecha 2

La previa del choque de FC Juárez ante Chivas, a disputarse en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana desde las 22:10 horas.

A partir de las 22:10 horas, FC Juárez y Chivas protagonizarán mañana su choque por la fecha 2 del Clausura, en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Así llegan FC Juárez y Chivas

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez viene de vencer a Mazatlán con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas viene de derrotar a Pachuca con un marcador 2 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el marcador favoreció a FC Juárez con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Necaxa311002
2Chivas311002
3Tigres311001
4FC Juárez311001
5León311001

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Santos Laguna: 18 de enero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Cruz Azul: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Pachuca: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Necaxa: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Querétaro: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Querétaro: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atl. de San Luis: 1 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Mazatlán: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Club América: 15 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Cruz Azul: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
Horario FC Juárez y Chivas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:10 horas
  • Colombia y Perú: 22:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:10 horas
  • Venezuela: 23:10 horas
