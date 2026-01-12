Liga MX: Por la fecha 2 se enfrentarán Cruz Azul y Atlas

Todos los detalles de la previa del partido entre Cruz Azul y Atlas, que se jugará mañana desde las 22:00 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul aguarda mañana la visita de Atlas, para jugar el partido por la fecha 2 del Clausura, a partir de las 22:00 horas.

Así llegan Cruz Azul y Atlas

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul viene de caer por 1 a 2 frente a León.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas viene de un triunfo 1 a 0 frente a Puebla.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y sellaron un empate en 3.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Necaxa 3 1 1 0 0 2 2 Chivas 3 1 1 0 0 2 3 Tigres 3 1 1 0 0 1 7 Atlas 3 1 1 0 0 1 12 Cruz Azul 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Puebla: 18 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs FC Juárez: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Toluca FC: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tigres: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chivas: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 3: vs Necaxa: 17 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Mazatlán: 31 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Pumas UNAM: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pachuca: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Horario Cruz Azul y Atlas, según país