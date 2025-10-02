Liga MX: Se enfrentan Necaxa y Pachuca por la fecha 12

En la previa de Necaxa vs Pachuca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Victoria. El árbitro designado será Guillermo Pacheco Larios.

Por la fecha 12 de la Liga MX, Necaxa y Pachuca se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el estadio Victoria.

Así llegan Necaxa y Pachuca

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa fue derrotado en el Jalisco frente a Atlas por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2. Le convirtieron 10 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca viene de vencer a Atl. de San Luis en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 4 goles y 8 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pachuca se quedó con la victoria por 3 a 5.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Guillermo Pacheco Larios.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 8 Pachuca 17 11 5 2 4 2 15 Necaxa 9 11 2 3 6 -9

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Tigres: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Santos Laguna: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mazatlán: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs FC Juárez: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tigres: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toluca FC: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Chivas: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Santos Laguna: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

