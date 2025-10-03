Liga MX: Toluca FC no quiere soltar el liderato ante León

Toluca FC se mide ante León en el estadio Nou Camp mañana a las 20:00 horas. El partido será supervisado por Jesús López Valle.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 20:00 horas, León recibirá a Toluca FC en el estadio Nou Camp, por la fecha 12 de la Liga MX.

Así llegan León y Toluca FC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival FC Juárez. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 9 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC llega triunfante luego de ver caer a Mazatlán con un marcador 3-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 18 goles a favor y ha sufrido 5 en contra en esos partidos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó en empate a 3.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (8 PG - 1 PE - 2 PP).

Jesús López Valle es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 4 Cruz Azul 24 11 7 3 1 7 11 León 12 11 3 3 5 -8

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Santos Laguna: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlas: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pumas UNAM: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Club América: 2 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Puebla: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Querétaro: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tijuana: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pachuca: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atlas: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Club América: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario León y Toluca FC, según país