Premier League: Arsenal, con la misión de ganar para seguir en la cima

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Arsenal, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Goodison Park. Dirige Samuel Barrott.

Everton aguarda mañana la visita de Arsenal, para jugar el partido por la fecha 17 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Everton y Arsenal

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de caer por 0 a 2 frente a Chelsea. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de un triunfo 2 a 1 frente a Wolverhampton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 5 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 24 puntos (7 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (11 PG - 3 PE - 2 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 36 16 11 3 2 20 2 Manchester City 34 16 11 1 4 22 3 Aston Villa 33 16 10 3 3 8 4 Chelsea 28 16 8 4 4 12 9 Everton 24 16 7 3 6 -1

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Wolverhampton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Aston Villa: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Everton y Arsenal, según país