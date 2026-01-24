Premier League: Brentford recibirá a Nottingham Forest por la fecha 23

Te contamos la previa del duelo Brentford vs Nottingham Forest, que se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo domingo 25 de enero a las 09:00 horas. Samuel Barrott será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan Brentford y Nottingham Forest

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Chelsea. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Arsenal. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 8 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Nottingham Forest resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 33 puntos (10 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 12 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 7 Brentford 33 22 10 3 9 5 17 Nottingham Forest 22 22 6 4 12 -13

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Brentford y Nottingham Forest, según país